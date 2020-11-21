France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 5. kez dağıtılacak.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerinden dolayı ödül töreni yerine sanal bir etkinlik düzenlenecek.

Futbol dünyasının 2019-20 sezonundaki en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.

25 Kasım'da başlayacak oylama, 9 Aralık'ta tamamlanacak.