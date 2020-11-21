Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
5. FIFA En İyiler Ödülleri'ni kazananlar 17 Aralık'ta sahiplerini bulacak
[Fotoğraf: AA]
2020 FIFA En İyiler Ödülleri için 25 Kasım'da başlatılacak oylama, 9 Aralık'ta sona erecek. Ödüller, 17 Aralık'ta da sahiplerini bulacak.
France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 5. kez dağıtılacak.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerinden dolayı ödül töreni yerine sanal bir etkinlik düzenlenecek.
Futbol dünyasının 2019-20 sezonundaki en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.
25 Kasım'da başlayacak oylama, 9 Aralık'ta tamamlanacak.
Etiketler: FIFA Koronavirüs
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