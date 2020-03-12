La Liga askıya alındı

İspanya'da La Liga yönetimi, futbolda 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya aldı.

La Liga'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 ile ilgili ülkedeki mevcut durum, Real Madrid Kulübünün karantina kararı ve bazı kulüplerin oyuncularında koronavirüs testlerinde olası pozitif sonuçlar göz önüne alındığında, 1. ve 2. Lig maçlarının en az iki hafta süreyle askıya alınması kararı alınmıştır." denildi.

La Liga, maçların durdurulmasıyla ilgili İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), Spor Yüksek Konseyi (CSD) ve kulüplerin bilgilendirildiğini açıkladı.

La Liga, iki gün önce 1. ve 2. Lig maçlarının seyiricisiz oynanacağını açıklamış, RFEF ise futbolda diğer tüm alt liglerin maçlarının durdurulması kararını almıştı.

Real Madrid karantinada

Diğer yandan Real Madrid Kulübü de koronavirüsten dolayı futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyuncularını karantinaya aldığını duyurdu.

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, basketbol takımında bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı hatırlatılarak, futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyunculardan ve teknik kadrodan evlerinde kendilerini karantinaya almalarının istendiği kaydedildi.

İspanya'da 1. Basketbol Ligi maçları da koronavirüs salgınından dolayı iki hafta süreyle durduruldu.

Real Madrid'li yıldızın testi pozitif çıktı

Real Madrid basketbolcularından Trey Thompkins'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. İspanyol kulübü, yaptığı açıklamada bir oyuncusunun koronavirüs olduğunu duyurdu.

İspanyol medyası, virüs tespit edilen oyuncunun Trey Thomkins olduğunu belirtti. İspanyol devi futbol ve basketbol takımlarının da karantinaya alındığını açıkladı.

29 yaşındaki Thompkins, 5 sezondur Real Madrid forması giyiyor.

Koronavirüs Serie A'ya da sıçradı

İtalya’da üç haftadır acil durum yaşanmasına neden olan koronavirüs salgını, karşılaşmaların 3 Nisan'a kadar ertelendiği Serie A’ya da sıçradı.

Juventus kulübünden yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Rugani’nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak oyuncuda herhangi bir belirti olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Juventus Futbol Kulübü şu anda onunla temasa geçenlerin sayımı da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini etkinleştirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Rugani, Serie A'da yeni tip koronavirüs bulaşan ilk futbolcu oldu.

Ülkede, 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 827’yi bulurken, hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 12 bin 462’ye ulaştı.

Ronaldo koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönemedi

Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Daniele Rugani'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çıkmasının ardından, ziyaret için gittiği Madeira Adası'ndaki annesinin evinde kalarak, İtalya'ya dönmedi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Juventus Kulübü, "Cristiano Ronaldo antrenmana katılmadı ve sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri beklediği Madeira'da kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Portekiz hükümetinin koronavirüse önlem için aldığı İtalya'ya uçuşların durdurulması kararından dolayı Torino'ya dönmek için özel izin almaya çalışan Ronaldo'nun, takım arkadaşı Daniele Rugani'de koronavirüs saptandığı haberini aldıktan sonra birkaç gün daha Madeira'da kalması bekleniyor.

Danimarka'da futbola ara verildi

Danimarka Futbol Federasyonu, ülkede gerçekleşen koronavirüs vakalarından dolayı liglere 29 Mart tarihine kadar ara verirken, Danimarka ekibi FC Kopenhag, Başakşehir ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı için İstanbul'da bulunuyor.

Bu akşam saat 20.55'te oynanacak olan müsabakanın ardından Danimarka'ya dönecek olan mavi-beyazlı ekip 29 Mart tarihine kadar liglerde boy gösteremeyecek.

Kopenhag'tan UEFA'ya erteleme başvurusu

Kopenhag Kulübü, İstanbul Başakşehir ile kendi sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının iptal edilmesi için UEFA'ya başvuruda bulundu.

Danimarka temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Danimarka hükümetinin ve Danimarka Futbol Federasyonu'nun ülkedeki koronavirüs salgını için aldığı kararların gerekçe olarak gösterildiği ve seyircisiz olarak oynanacağı açıklanan müsabakanın iptalinin istendiği kaydedildi.

Premier Lig'de koronavirüs krizi

İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre Premier Lig'de mücadele eden bir takımın 3 oyuncusunda koronavirüs salgını belirtileri ortaya çıktı. Gelişmenin ardından tüm takımdan test örneği alınarak kulübün karantinaya alındığı ifade edildi.

Haberde bir futbolcuda semptomların saptandıktan sonra izole edildiği ancak daha sonra iki futbolcuda daha benzer semptomlara rastlandığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından tüm takımdan test için örnek alındı ve karantina oluşturuldu.

Takımın ismini belirtmeyen gazete, testlerin pozitif çıkması durumunda maçların seyircisiz oynanması ya da ertelenmesinin gündeme geleceğini vurguladı.

İtalyan futbolcuda koronavirüse rastlandı

İtalya Serie A ekibi Sampdoria, 28 yaşındaki İtalyan futbolcu Manolo Gabbiadini'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Leicester City'de koronavirüs şoku

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City'nin Menajeri Brendan Rodgers, 3 oyuncuda koronavirüs semptomlarına rastlandığını ve futbolcuların karantina altına alındığını söyledi.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, yaptığı açıklamada, "Koronavirüs belirtileri gösteren birkaç oyuncumuz vardı. Prosedürleri uyguladık ve önlem olarak kadrodan çıkarıldılar" dedi.

Hollanda'da liglere ara verildi

Hollanda Birinci Ligi'nin (Eredivisie) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollanda 1. Ligi ve 2. Ligi'nde oynanacak müsabakaların, 31 Mart tarihine kadar koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Karşılaşmaların ne zaman yapılacağına dair, bilgilendirmenin ise ileriki zamanlarda yapılacağı ifade edildi.

Portekiz'de futbol maçları süresiz durduruldu

Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler nedeniyle kamu sağlığını korumak için 13 Mart'tan geçerli olmak üzere futbol ve futsal liglerindeki tüm maçların askıya alındığı duyuruldu.

Federasyon, maçların tekrardan başlamasına Kovid-19 ile ilgili gelişmelere göre karar verileceğini belirterek, herhangi bir tarih vermedi.

İspanya'da La Liga kurumu da 1. ve 2. lig maçlarını koronavirüse karşı önlem kapsamında iki hafta süreyle durdurma kararı almıştı.

Quaresma'dan Kovid-19'a karşı ülkesine destek mesajı

Kasımpaşa'da forma giyen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, koronavirüs salgınına karşı ülkesine destek veren bir mesaj yayımladı.

Quaresma, Twitter hesabından, "Şampiyon olma zamanı geldi. Güçlü olmalıyız, hazırlıklı olmalıyız. Virüse karşı savaşmak için bir takım olarak oynamamız gerekiyor. Virüse karşı zayıf olanlara yardım etmeli, bencil olmadan birbirimize destek olmalıyız. Bu, hayatımızın en önemli oyunlarından biri. Bu, Portekiz'in cesur ve ölümsüz bir ulus olduğunu gösterme oyunudur." diye yazdı.

Ukrayna'da futbol maçları seyircisiz oynanacak

Ukrayna Futbol Federasyonu (UAF), dünya ve Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs salgını sebebiyle lig maçlarının 3 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede oynanacak tüm futbol müsabakalarına 3 Nisan tarihine kadar seyirci alınmayacağı ifade edilirken, bu konuda ne olursa olsun risk alınmayacağı da belirtildi.

Leicester City'de koronavirüs alarmı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de 3 oyuncu, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, "Birkaç oyuncumuzda koronavirüs belirtileri görüldü. Durumlarını takip ediyoruz ve önlem amaçlı takımdan uzak tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Leicester City, lig mücadelesinde 14 Mart Cumartesi günü Watford'un konuğu olacak.

Devler Ligi'nde iki maç ertelendi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak, Manchester City-Real Madrid ve Juventus-Lyon maçları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.