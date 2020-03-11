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Fransa Lig Kupası finaline koronavirüs engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Paris Saint-Germain ile Olympique Lyon arasında oynanacak Fransa Lig Kupası finali koronavirüs nedeniyle ertelendi.
Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumundan yapılan açıklamada, Paris Saint-Germain ile Olympique Lyon arasında 4 Nisan'da oynanması planlanan final maçının, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği kaydedildi.
Bin kişiden fazla katılımın olacağı tüm organizasyonların iptal edildiği Fransa'da, şu ana kadar bin 784 kişide koronavirüs tespit edilirken, 33 kişi hayatını kaybetti.
Fransa 1. ve 2. futbol liglerindeki maçların, koronavirüs nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanması kararlaştırılmıştı.
Etiketler: Paris Saint-Germain Olympique Lyon fransa koronavirüsSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 16:24
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