Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumundan yapılan açıklamada, Paris Saint-Germain ile Olympique Lyon arasında 4 Nisan'da oynanması planlanan final maçının, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

Bin kişiden fazla katılımın olacağı tüm organizasyonların iptal edildiği Fransa'da, şu ana kadar bin 784 kişide koronavirüs tespit edilirken, 33 kişi hayatını kaybetti.

Fransa 1. ve 2. futbol liglerindeki maçların, koronavirüs nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanması kararlaştırılmıştı.