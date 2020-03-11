Olimpiyat ateşi TRT SPOR2'de yakılacak
Olimpik hareketin sembollerinden 'olimpiyat ateşi' perşembe günü törenle tutuşturulacak. Koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez seyircisiz düzenlenecek özel tören, 12.30'da TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak.
Tokyo'da, 32'inci kez düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nın ateşi yakılıyor.
İlk kez seyircisiz yapılacak Olimpiyat Oyunları TRT SPOR2'de
Olimpik hareketin simgelerinden 'olimpiyat ateşi' Yunanistan'ın antik kenti Olimpiya'da tutuşturulacak.
Ateş, özel bir törenle parabolik ayna ve güneş ışınları yardımıyla doğal yollardan yakılacak.
İlk ateş, Yunan aktris Xanthi Georgiou'nun ellerinde yükselecek.
Koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez seyircisiz yapılacak tören, TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak.
Olimpiyat meşalesi Japonya'da dolaştırılacak
Tokyo Olimpiyat Oyunları'na yaklaşık 4 ay kala tutuşturulacak olimpiyat ateşi daha sonra Japonya'nın yolunu tutacak.
Olimpiyat ateşi, özel dizayn edilen olimpiyat meşalesiyle 26 Mart'tan itibaren Japonya topraklarında dolaştırılacak.
Bu ateş, 24 Temmuz'da düzenlenecek oyunların açılış töreninde yakılacak büyük ateşin kıvılcımı olacak.