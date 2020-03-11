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Bourges Basket-Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak
[Fotoğraf: AA]
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Öznur Kablo ile Bourges Basket arasında 18 Mart'ta Fransa'da oynanacak çeyrek final serisi ikinci maçı, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın Metro Enerji Spor Salonu'nda ilk müsabakası oynanacak çeyrek final serisinin ikinci maçına, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyirci alınmayacağı belirtildi.
İki maç sonunda eşitlik olması halinde serinin üçüncü müsabakası, 25 Mart'ta İstanbul'da yapılacak.
Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takım, adını Dörtlü Final'e yazdıracak.
Etiketler: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Fenerbahçe Öznur KabloSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 11:49
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