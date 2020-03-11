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Koronavirüs nedeniyle Formula E'nin Endonezya ayağı da ertelendi
[Fotoğraf: AP]
Elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E Şampiyonası'nın 2020 takviminde yer alan Cakarta E-Prix, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da koşulması planlanan yarış, artan sağlık endişeleri yüzünden 6 Haziran'da düzenlenemeyecek.
Salgın yüzünden 21 Mart'taki Çin ve 4 Nisan'daki İtalya ayakları da ertelenmişti.
Etiketler: Formula E E-Prix koronavirüsSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 14:28
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