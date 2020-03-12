Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisine kilitlendi. Antrenmanlarda taktik çalışmalara yoğunluk veren deneyimli teknik adam, 11'ini belirlemeye çalışıyor.

Cezalı futbolcusu olmayan 47 yaşındaki teknik adam, sakatlık yaşanmaması halinde kritik maçın 11'inde sürpriz yapmayı düşünmüyor.

Kalede Loris Karius olacak. Savunmanın sağında ağrıları geçen Gökhan Gönül, solunda ise soğuk algınlığını atlatan Caner Erkin’in oynaması bekleniyor.

Stoper ikilisinde Vida ve Ruiz, en güçlü adaylar.

Sergen Yalçın, defansın önünde Elneny’i ile Atiba Hutchinson’a forma vermeyi planlıyor.

Sağ kanatta Lens’i düşünen Yalçın'ın, hücumun solunda ise N’Koudou’ya görev vereceği belirtildi.

10 numara pozisyonunda Kevın-Prince Boateng bir adım önde. Yapılan taktik antrenmanlarda Sergen Yalçın’ın zaman zaman Ljajic’e de şans verdiği gelen haberler arasında.

Santrforda ise son haftaların formda ismi Burak Yılmaz olacak.