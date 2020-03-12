Filip Novak hem defans yapıyor, hem gol atıyor. Trabzonspor’un Çek sol beki, ofansif futboluyla göz dolduruyor.

30 yaşındaki futbolcu, bordo mavili takıma transfer olduğu geçen sezonun ocak ayından bu yana, Süper Lig’de en çok gol atan savunmacı konumunda.

Novak, BtcTürk Yeni Malatyaspor maçında 6’ncı dakikada fileleri havalandırarak, Trabzonspor formasıyla ligde attığı gol sayısını 11’e yükseltti.

Bu sezon, ligde 3 kez gol sevinci yaşayan Çek futbolcu, bordo mavili formayla 78 maçta 11 kez rakip ağları buldu ve 3 de asist yaptı.

Bu arada Süper Lig’de Filip Novak’a bir rakip çıktı.

Gaziantep Futbol Kulübü’nün stoperi Papy Djilobodji, 24 maçta attığı 4 golle, bu sezon Süper Lig’in en golcü savunmacısı oldu.