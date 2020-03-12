Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyuncuların takıma geri dönmesi yüzleri güldürdü. Son yapılan antrenmanın tamamında yer alan Garry Rodrigues'in sakatlığı tamamen geçti.

29 yaşındaki oyuncunun İttifak Holding Konyaspor maçında forma giymesi bekleniyor.

Falette 2 hafta erken dönüyor

Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan ve koltuk değnekleriyle sahayı terk eden Simon Falette ise beklenenden 2 hafta erken döndü.

Takımla birlikte çalışan Gineli oyuncunun da İttifak Holding Konyaspor mücadelesinin kadrosunda olacağı öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle geçen hafta Yukatel Denizlispor karşılaşmasında forma giyemeyen Nabil Dirar'ın da ağrıları geçti.

Tek sakat Kruse

Faslı oyuncunun iyileşmesinin ardından sakatlığı devam eden tek isim, Max Kruse kaldı.

Yaklaşık 4 hafta tedavisi sürecek Alman futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trabzonspor ile oynanacak kupa maçında sahalara dönmeyi planladığını söyledi.

Tecrübeli oyuncunun Nisan ayının ortasında bireysel çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

Ligde 6 maçtır kazanamayan sarı lacivertliler, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında olduğu gibi bu mücadeleye de antrenör Zeki Göle yönetiminde çıkacak.

Altay Bayındır en az 1 ay yok

22 yaşındaki eldiven, fıtık ameliyatı olmak için Münih'e gidecek.

Ardından bireysel güçlendirme çalışmalarına başlayacak olan genç futbolcunun, en az 4 hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

Altay Bayındır bu sezon çıktığı 27 maçta kalesinde 36 gol gördü. Genç kaleci, 5 maçta da kalesini gole kapattı.