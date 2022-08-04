Konyaspor turu rövanşa bıraktı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz'la 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Arabam.com Konyaspor, Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a konuk oldu. Mücadele 1-1 sona erdi.
Vaduz'un golü 72. dakikada Franklin Olanitori Sasere'den gelirken Konyaspor'un golünü 88. dakika Muhammet Demir kaydetti.
İlk yarının önemli anları
3. dakikada Dobras'ın sol köşe gönderinden korner atışını kaleci Sehic, üstten tekrar kornere tokatladı.
5. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Büchel'de kaldı.
7. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında, Amilton'un gelişine vurduğu top, kaleci Büchel'den oyun alanına döndü. Amilton'un tekrar vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
10. dakikada Tunahan Çiçek'in ceza sahasına yakın noktadan sert şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi.
26. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta, Rahmanovic'in ceza sahası içinde dokunuşunda top yandan auta gitti.
32. dakikada Amilton'un pasında topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda top yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
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