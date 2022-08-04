17 Şubat'ta Moskova Havalimanı'nda bagajında uyuşturucu bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan Amerikalı basketbol yıldızı Brittney Griner'ın bir süredir davası sürüyordu.

Mahkemede suçsuz olduğunu savunan sporcu, "hata yaptığını" söylemiş ve özür dilemişti.

Rus yargısı davaya ilişkin kararını açıkladı.

9 yıl hapis ve 1 milyon ruble ceza

31 yaşındaki Griner, uyuşturucu bulundurma ve uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundu.

[Fotoğraf: AFP]

Sporcu, 9 yıl hapis cezasına ve 1 milyon ruble ödemeye mahkum edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, mahkemenin kararına ilişkin "kabul edilemez" yorumunu yaptı ve Rusya'ya basketbolcunun acilen bırakılması çağrısında bulundu.

Sporcunun avukatları da karara itiraz edeceklerini duyurdu.