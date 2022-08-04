Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da seçim: 18 bin gözlemci takip edecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kenya'da gelecek hafta yapılacak başkanlık seçimlerini ile genel seçimleri yaklaşık 18 bin yerel ve uluslararası gözlemci takip edecek. Ayrıca 22 milyon seçmenin oy kullanacağı 9 Ağustos'un resmi tatil ilan edildiği duyuruldu.
Kenya Seçim Komisyonu Başkanı Wafula Chebukati, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu anda 10 bin gözlemciye onay verildiğini, 8 bin kişinin işlemlerinin ise sürdüğünü belirtti.
Chebukati, bunlardan 1300'ünün uluslararası gözlemci olduğunu dile getirdi.
22 milyon seçmenin oy kullanacağı 9 Ağustos'un resmi tatil ilan edildiği duyuruldu.
Başkanlık için 4 aday yarışacak
Ülkede seçimlere bir hafta kala tüm eğitim kurumları tatil edilmişti.
Başkanlık seçimlerinde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto, muhalif Raila Odinga, Roots Partisi adayı George Wajackoyah ve Agona Partisi adayı David Mwaure Waihiga olmak üzere 4 aday yarışacak.
Ülkede önceki seçimlerde yaşanan şiddet olaylarının bu seçimde de tekrar etmesinden endişe ediliyor.
Etiketler: Afrika
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