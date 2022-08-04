Lübnanlıların başkent Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlama dolayısıyla gerçekleştirilecek anma programına katılmak için olay bölgesine doğru gittiği sırada silonun kuzey cephesinde yer alan 2 blokta çöküntü oldu.

Çöküntü sonrası bloklar yan yatarken, Beyrut Limanı'nda büyük toz bulutu oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Beyrut Limanı'ndaki trajik patlamanın 2. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programına katılmak için Lübnanlılar limanda toplanmaya devam ediyor.

31 Temmuz'da da bir yıkılma olmuştu

Patlamanın sembolü olan 48 metre uzunluğundaki tahıl silosu, 31 Temmuz'da bir aydır devam eden yangın nedeniyle kısmen yıkılmıştı.

Silonun tamamen yıkılma ihtimaline karşı gerekli tedbirler alınmıştı.

Beyrut Limanı patlaması

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü şekilde yıkılamamış ve harabe halde bırakılmıştı.