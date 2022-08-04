Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
PFDK'dan Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor ve Sivasspor'a toplamda 107 bin lira para cezası verdi.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor'a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle toplam 233 bin lira para cezası kesildiği belirtildi.
Demir Grup Sivasspor'a ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile saha olayları gerekçesiyle toplamda 107 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.
Etiketler: Sivasspor TFF Trabzonspor
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