Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

21.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

6 Ağustos Cumartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Ali Şansalan

21.45 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk

7 Ağustos Pazar:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.15 Giresunspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

8 Ağustos Pazartesi:

19.15 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

21.45 MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek

21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu