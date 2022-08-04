Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 11:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik
Fenerbahçe'de, tedavisi devam eden Mert Hakan Yandaş'ın yerine UEFA listesine yeni transfer İrfan Can Eğribayat eklendi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü eleme turu ilk maçında bu akşam saat 20.00’de Çekya temsilcisi Slovacko’yu konuk edecek.
Bu karşılaşma öncesinde UEFA listesinde değişikliğe giden sarı-lacivertliler, tedavisi devam eden Mert Hakan Yandaş’ı kadrodan çıkardı.
Yandaş’ın yerine ise yeni transfer İrfan Can Eğribayat’ı listeye dahil etti.
Henüz takımla çalışmalara katılmayan İrfan Can Eğribayat, bu akşamki Slovacko maçında yer almayacak.
Etiketler: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi
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