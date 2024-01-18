Hafif Sağanak Yağışlı 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 18.01.2024 19:55

Konyaspor Türkiye Kupası'nda son 16'da

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda normal süresi 1-1 sona eren maçta Konyaspor, uzatma bölümlerinde Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Konyaspor Türkiye Kupası'nda son 16'da
[Fotograf: AA]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda normal süresi 1-1 sona eren maçta Konyaspor, uzatma bölümlerinde Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Yunus Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak auta çıktı.

60. dakikada sağdan Tjanic'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Heliton kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

75. dakikada sağ çaprazdan Cikalleshi'nin şutu kaleciden döndü. Devamında topla buluşan Prip'in pasında ceza sahası içinde Oğulcan meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

92. dakikada sol kanattan Traore'nin ortasında ceza sahası içinde Kubilay'ın gelişine vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

105. dakikada sol kanattan Moreno'nun ceza sahasına yerden ortasında sağ çaprazda topu önünde bulunan Prip, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Yasir Subaşı dk. 98), Robert Muric (Louka Prip dk. 63), Yunus Mallı, Guilherme, Metehan Mert, Nelson Oliveira (Cikalleshi dk. 63), Kahraman Demirtaş (Moreno dk. 86), Ahmet Oğuz (Cebrail Karayel dk. 90+4), Oğulcan Ülgün (Niko Rak dk. 98), Steven Nzonzi

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş (Nielsen dk. 91), Celil Yüksel, Traore, Ahmet Ildız (Tarkan Serbest dk. 67), Lundovist (Tifanic dk. 46), Yunus Gedik, Doğan Erdoğan (Heliton dk. 46), Atınç Nukan, Ümit Akdağ (Kubilay Kanatsızkuş dk. 67), Fıratcan Üzüm (Ogün Bayrak dk. 81)

Goller: Oğulcan Ülgün (dk. 75), Louka Prip (dk. 105) (Konyaspor), Heliton (dk. 60) (Göztepe)

Sarı kartlar: Celil Yüksel, Ümit Akdağ, Emre Gedik (Göztepe), Ahmet Oğuz, Yasir Subaşı, Metehan Mert (Konyaspor)

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Akıncık, Mert Bulut

ETİKETLER
Konyaspor Türkiye Kupası
Sıradaki Haber
CAS fazla kiloları sebebiyle tek taraflı feshi haklı buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uganda'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi
21:33
Fransa'da "İsrail'i soykırımla suçlamak ahlaki eşiği aşmaktır" diyen Dışişleri Bakanı'na tepki
21:23
Ölen İsrailli askerin annesi, oğlunun hükümeti eleştiren mezar taşının kaldırılmasına tepki gösterdi
21:18
İtalya Başbakanı Meloni, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile yapay zekayı görüştü
21:16
Samsun-Ankara kara yolu benzin tankerinin devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapandı
21:07
Altun: Türkiye Yüzyılı'nın uzaya uzanan gayret dolu hikayesinin gururunu yaşıyoruz
Astronotlar uzay aracına hareket etti
Astronotlar uzay aracına hareket etti
FOTO FOKUS
TRT Haber ekibi fırlatma rampasının en yakın noktasında
TRT Haber ekibi fırlatma rampasının en yakın noktasında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ