CAS fazla kiloları sebebiyle tek taraflı feshi haklı buldu

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, "CAS, oyuncu Joris Gnagnon'un uygun kilo ve kondisyon seviyelerini koruyamadığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilmesinin haklı olduğuna hükmetti. Mahkemenin kararı, kulübün hukuka uygun davrandığı ve bunun haksız bir ihraç vakası olmadığı yönündedir." denildi.

Açıklamada, "Oyuncunun, tahkim ücretini ödemesinin yanı sıra kulübün yasal masraflarının bir kısmını da üstlenmesine karar verildi. Bu sonuç aynı zamanda Avrupa'daki diğer kulüplerin de şu ana kadar çözülmesi daha zor görünen benzer durumlarla başa çıkmada sahip oldukları konuma fayda sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki Fransız futbolcu, en son Ocak 2022'de ülkesinde Saint-Etienne'e transfer olmuş ve 4 ay sonra kilo sorunları nedeniyle orada da tutunamamıştı. Gnagnon, Haziran 2022'den beri kulüpsüz durumda bulunuyor.