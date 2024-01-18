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Spor
AA 18.01.2024 18:02

Hokeyde milli takım seçmeleri Ankara ve Trabzon'da yapılacak

Hokeyde kadın ve erkek milli takımlarının seçmesinin yapılacağı hazırlık kampları, Ankara ve Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Hokeyde milli takım seçmeleri Ankara ve Trabzon'da yapılacak

Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre A Milli Kadın Hokey Takımı'nın hazırlık kampı, 23 Ocak-6 Şubat tarihlerinde Trabzon'da yapılacak.

Milli takımın hazırlık kampına davet edilen aday kadro şöyle:

Aleyna Başbuğ, Arzunur Öztürk, Ayla Esen, Berfin Epengin, Ece Şahiner, Fatma Songül Gültekin, Gülcan Paksoy, Kübra Güzelal, Merve Aslan, Meryem Oymak, Perihan Çınar, Sıla Erkoç, Sude Nur Kurt, Sedanur Bayram, Tuğçe Şahiner, Yeter Çelik, Zeliha Kendir.

A Milli Erkek Hokey Takımı'nın hazırlık kampı ise 24-31 Ocak tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Ay-yıldızlı ekibin hazırlık kampına şu oyuncular davet edildi:

Ali Kızılırmak, Anıl Öztürk, Celal Aydın, Ensar Emir Sansar, Furkan Ataş, Hakim Taşar, Halil İbrahim Öztürk, Hasari Erdoğan, Kerem Özdemir, Mehmet Ali Ceyhan, Muhammet Efe Birekul, Müslüm Ekinci, Müslüm Elagöz, Necip Çılkız, Onur Açıkgöz, Yasin Sekmen.

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