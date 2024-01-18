Deian Sorescu Gaziantep FK’da

Gaziantep Futbol Kulübü, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Gaziantep ekibi, Polonya Ligi takımlarından Rakow Czestochoea forması giyen Deian Sorescu’yu sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Polonya Ligi takımlarından Rakow Czestochoea forması giyen Romanya milli takım oyuncusu Deian Sorescu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Deian Sorescu, kulüp başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Deian Sorescu’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.