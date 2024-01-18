Gençlerbirliği Kayserispor'u 90+4'te yenerek turladı

Kayserispor ile Gençlerbirliği, RHN Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetti.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçı Gençlerbirliği kazandı ve son 16 turuna yükseldi.
Gençlerbirliği'ne turu getiren golleri 34 ve 90+4. dakikada Aosman kaydetti.
Kayserispor'un tek golünü ise 23. dakikada Talha Sarıarslan attı.
Türkiye Kupası'na 3. turdan dahil olan Kayserispor, Iğdır FK'yı 4-0, dördüncü turda Van Spor FK'yı 4-0 yenerek beşinci tura yükseldi.
Kupaya 3. turdan katılan Gençlerbirliği de Burdur MAKÜ'yü 4-3, Bornova 1877'yi 4-1 yenerek beşinci turda yer aldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
11. dakikada sağ kanattan hareketlenen Hayrullah’ın ceza sahası içine vuruşunda top kaleci Osman’ın kucağında kaldı.
15. dakikada ceza sahası içerisinde hareketlenen Baran Ali’nin vuruşunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı.
22. dakikada Aias Aosman’ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak savunma tarafından ceza sahasından çıkarıldı.
GOL - 22. dakikada Baran Ali’nin pasında topla buluşan Talha, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
GOL -34. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Aias Aosman’ın vuruşunda top filelere gitti. 1-1
38. dakikada orta sahadan hareketlenen Aias Oasman, ceza sahası içerisinde topu kaleci Onurcan’ın kucağına bıraktı.
45. dakikada Musa’dan çalımladığı topu ceza sahası içinde değerlendirmek isteyen Hayrullah, meşin yuvarlağı auta attı.
52. dakikada Baran Ali’nin pasında meşin yuvarlakla buluşan Ramazan, topu üst direkten auta gönderdi.
GOL - 90+4. dakikada orta sahadan atağa kalkan Aias Aosman’ın ceza sahası içerisindeki vuruşunda top ağlara gitti. 2-1
Gençlerbirliği karşılaşmayı 2-1 kazandı ve son 16 turuna yükseldi.
Stat: RHN Enertürk Enerji Stadyumu
Hakemler: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Arif Dilmeç.
Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri, Kolovetsios, Carole, Ramazan Civelek (Dk. 76 Bahoken (Dk. 90+3 Berat Eskin)), Arif Kocaman (Dk. 66 Attamah), Eray Özbek, Ahmet Malatyalı (Dk. 66 Gökhan Sazdağı), Hayrullah Erkip, Baran Ali Gezek, Ackah, Talha Sarıarslan (Dk. 76 Aylton).
Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Nzaba, Yiğit Efe Demir (Dk. 26 Fatih Ok), Aosman (Dk. 90+6) Ensar Kemaloğlu), Erdal Öztürk (Dk. 71 Muhammed Himmet Ertürk), Halit Yılmaz (Dk. 71 Özgür Çek), Arda Temur, Musa Çağıran (Dk. 46 Bentley), Mert Kabasakal, Melih Bostan.
Goller: Dk. 23 Talha Sarıarslan (Mondihome Kayserispor), Dk. 34 (penaltıdan) ve 90+4 Aosman (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 33 Ahmet Malatyalı, Dk. 58 Hayrullah Erkip (Mondihome Kayserispor), Dk. 57 Aosman, Dk. 90+1 Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği)