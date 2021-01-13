Konyaspor'a turu getiren golleri 11. dakikada Marin Anicic ve 40. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti.

Gaziantep FK'nın tek golünü ise 90+4. dakikada Muhammet Demir attı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanandı. Karşılaşmayı kazanan İttifak Holding Konyaspor, çeyrek finale yükseldi..

İttifak Holding Konyaspor, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Konya temsilcisi, önce Misli.com 2. Lig temsilcisi Manisa FK'yı ardından ise 5. turda Altınordu'yu geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Gaziantep Futbol Kulübü de 4. turda Serik Belediye'yi, 5. turda da Kocaelispor'u mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 11. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışı sonrasında, ceza sahası içinde topu önünde bulan Anicic'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

26. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Güray Vural'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

GOL - 39. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan topla ilerleyen Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasının yan çizgisinden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

44. dakikada Güray Vural'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

45+1. dakikada Skubic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Suat Arslanboğa, Deniz Turgut, Murat Ergin Gözütok

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık (Dk. 75 Oğuz Kağan Güçtekin), Anicic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 61 Abdülkerim Bardakçı), İsmail Güven, Ali Karakaya (Dk. 61 Marko Jevtovic), Eduok (Dk. 61 Sokol Cikalleshi), Musa Çağıran (Dk. 72 Deni Milosevic), Bytyqi, Daci

Gaziantep FK: Çağlar Şahin Akbaba, Olkowski, Djilobodji (Dk. 80 Amedej Vetrih), Kubilay Aktaş, Tosca, Morais, Furkan Soyalp (Dk. 46 Alexandru Maxim), Mirallas, Güray Vural (Dk. 58 Kenan Özer), Enver Cenk Şahin (Dk. 69 Oğuz Ceylan), Andre (Dk. 46 Muhammet Demir).

Goller: Dk. 11 Anicic, Dk. 39 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+4 Muhammet Demir (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 18 Ali Karakaya, Dk. 38 Musa Çağıran, Dk. 85 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 90+6 Eray Birniçan (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 50 Papy Djilobodji, Dk. 80 Junior Morais (Gaziantep FK)