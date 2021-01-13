Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu Lefter Küçükandonyadis'i unutmadı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe'nin efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9. yılında andı.
Bakan Kasapoğlu, paylaşımı sosyal medya hesabından yaptı.
"Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden 'Ordinaryüs' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9. yılında saygıyla yad ediyorum."
Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden “Ordinaryüs” Lefter Küçükandonyadis’i vefatının 9. yılında saygıyla yâd ediyorum. pic.twitter.com/ndFH9d3VS3— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) January 13, 2021
TFF: Saygıyla anıyoruz
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada: "A Millî Takımımız ve Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu, 2018-2019 sezonuna adını vermekten büyük onur duyduğumuz, Türk futbolunun efsane ismi 'Ordinaryüs' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.
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