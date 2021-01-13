Lefter, 22 Aralık 1925'te doğdu. Türk futboluna iz bırakan kariyerinde sarı-lacivertli takımda şampiyonluklar yaşayan Lefter, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 615 maçta 423 gol kaydetti. Lefter, ay-yıldızlı formayı ise 50 kez giydi.

Kariyerinde 832 gol atan Lefter, golcülüğü dolayısıyla "Ver Lefter'e yazsın deftere" sloganı ile Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi.

Fiorentina ve Nice'de de forma giydi

"Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis, ayrıca yurt dışında İtalya'nın Fiorentina ve Fransa'nın Nice takımlarında da oynadı.

Lefter bir sene de Johannesburg'da antrenör futbolcu olarak görev üstlendi.

Lefter Küçükandonyadis, futbolu 1965-1966 sezonunda bıraktıktan sonra Samsunspor, Boluspor, Orduspor, Sivasspor ve Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktörlük yaptı.

Fenerbahçe Kulübü tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve sembol sporcularından biri olan Lefter Küçükandonyadis, 2012'de İstanbul'da 86 yaşında hayatını kaybetmişti.

2018-2019 sezonuna adı verildi

Lefter Küçükandonyadis'in ismi 2018-2019 sezonunda unutulmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, milli futbolcunun hatırası için 2018-2019 sezonunda ismini Süper Lig'in adına verdi.

Ligde 2018-2019 sezonu "Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu" ismiyle oynandı.

Lig tarihinin ilk penaltı golü

Lefter Küçükandonyadis, lig tarihindeki ilk penaltı golünü kaydeden isim oldu.

Fenerbahçe'nin Beykoz'u 15 Mart 1959'da 2-1 mağlup ettiği maçta sarı-lacivertli oyuncu Lefter Küçükandonyadis, lig tarihindeki ilk penaltı golüne imza attı.

Selahattin Baki: Onun bizim için yazdıkları sadece goller değildi

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, koca bir neslin "Ver Lefter'e yazsın deftere" diyerek büyüdüğünü ifade etti.

Baki, Lefter'in Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan değerlerin en özeli olduğunu vurguladı.

"Bugün Leftersiz geçen dokuzuncu yıl da geride kaldı. Biz belki yılları doldurduk ama onun bu dünyadaki boşluğu, Fenerbahçe'ye gönül verenlerin kalplerinde bıraktığı boşluk dolmadı. Koca bir nesil 'Ver Lefter'e yazsın deftere' diyerek büyüdü. Onlar da bu büyülenmeyle bize Fenerbahçe sevgisini aşıladı. Lefter, Fenerbahçe için deftere çok gol yazdı. Onun bizim için yazdıkları sadece goller değildi, Fenerbahçelilikti. Bu nedenle, Fenerbahçe tarihine 'Ordinaryüs' olarak yazıldı. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan değerlerin en özelidir, en güzelidir Lefter. O, bugün 'Çubuklu' ile Yoğurtçu Parkı'nda, ismi ile Dereağzı'nda... Bu dünyadan geçerken yaşattıklarıyla, hissettirdikleriyle, zihinlerde bıraktığı izle ebediyete göç etti. Işıklar içinde huzurla uyusun. Fenerbahçe onu hiç unutmayacak..."