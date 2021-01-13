Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ismael Diomande için MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

1,5 yıllık sözleşme imzalanan 28 yaşındaki orta saha oyuncu 27 numaralı formayı giyecek.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, Danimarka Süper Lig takımlarından Lyngby'de forma giyen 21 yaşındaki santrfor Ertuğrul Tekşen ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.