Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konyaspor'dan iki transfer
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Fildişi Sahilli milli futbolcu Ismael Diomande ve Ertuğrul Tekşen'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ismael Diomande için MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda imza töreni düzenlendi.
1,5 yıllık sözleşme imzalanan 28 yaşındaki orta saha oyuncu 27 numaralı formayı giyecek.
[Fotoğraf: AA]
Öte yandan, Danimarka Süper Lig takımlarından Lyngby'de forma giyen 21 yaşındaki santrfor Ertuğrul Tekşen ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Etiketler: Transfer Haberleri Konyaspor
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