Bierhoff, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Başkanımızın Mesut ile temasa geçtiğinden bilgimiz var. Bundan bir buluşma çıkarsa ve herkes birlikte masaya oturursa, mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.

Kendisinin Mesut Özil ile doğum gününde mesajlaştığını aktaran Bierhoff, onun da nazik bir cevap verdiğini kaydetti.

Yıldız futbolcu, 11 Ocak Pazartesi günü Twitter üzerinden, DFB Başkanı Fritz Keller'den bir mektup aldığını açıklamıştı.

Irkçı ve ayrımcı saldırılar üzerine milli takımı bırakmıştı

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Almanya'nın kadrosunda yer alan Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, 2018'in Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar yapılmıştı.

Eleştirilerin odağındaki Mesut Özil, daha sonra ırkçı ve ayrımcı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.