Bu sezon turnuvaya 4. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, Misli.com 2. Lig ekiplerinden Pendikspor (2-0), TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor (1-0) ve son olarak da bir diğer TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor'u eleyerek çeyrek final biletini aldı.

Üç kupa mücadelesini de gol yemeden kazanan kırmızı-beyazlılar, geçen sezon yarı finalde veda ettiği bu kulvarda kendisine final oynama hedefi koydu.

Antalyaspor'da kupa golcüleri Gökdeniz ile Jahovic

Antalyaspor'un Türkiye Kupası'nda geride kalan üç maçında 2'şer gole imza atan Gökdeniz Bayrakdar ile Adis Jahovic, takımın skorer isimleri olarak öne çıktı.

Türkiye Kupası'nda kırmızı-beyazlı takım adına gol perdesini, 4. turdaki Pendikspor maçında Fredy araladı. Aynı maçta penaltıdan gol kaydeden Jahovic, takımın tur atlamasına katkı sunan bir başka isim oldu.

Akdeniz ekibine 5. turda Beypiliç Boluspor karşısında galibiyeti getiren golü Gökdeniz kaydetti.

Son 16 turunda Bursaspor karşısında Antalyaspor'un golleri ise Hakan Özmert (penaltıdan), Gökdeniz ve Jahovic'den geldi.