Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonu Çetin Karapınar, İtalya'da 30 Eylül-8 Ekim'de düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 60 kiloda altın madalya kazandığını, elde ettiği başarıyla Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Karapınar, izlediği filmle ve ailesinin desteğiyle hayatının değiştiğini anlattı.

"Filmi izlediğimde çok heyecanlanmıştım, film reklam arasına girdiğinde bile heyecandan televizyonun karşısından hiç ayrılmadım. Film bitene kadar ben de onlarla boks yaptım, hareketleri taklit ettim. Babam, 'Çok heveslendin, seni kursa yazdıracağız.' dedi. Bu şekilde kursa başladım."

[Fotoğraf: AA]

Karapınar, milli takım formasıyla ülkesini temsil etmenin tarifsiz bir gurur olduğunu belirtti.

"Bu seviyeye kadar geleceğimi düşünmüyordum ama iyi bir sporcu olacağımı hissediyordum ve başardım. Dört kez Türkiye şampiyonu oldum, birer de Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğüm var. Dünya Kupası ikinciliği alarak milli takıma seçildim, İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda birinci oldum. Hedefim bu başarıyı korumak ve aynı şekilde dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde edip ülkeme madalyalar getirmek."

[Fotoğraf: AA]

Şimdi birincilik hedefliyor

Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda üçüncülük elde ederek bronz madalya kazanan Ebubekir Yıldız da futbolla ilgilenirken kick boksa merak sardığını kaydetti.

Yıldız, milli takımda yer aldığı için çok mutlu olduğunu vurguladı.

"Milli sporcularımızın başarı elde edip, bayrağımızı dalgalandırması beni çok etkiliyordu, 'Ben de yapabilirim' dedim. Futbolu bırakıp yaz spor okulunda kick boksa başladım. Sağ olsun beni kursa annem yazdırdı. 2021'de ilk müsabaka maçına çıktım, Türkiye şampiyonu oldum. Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda hedefimde birincilik vardı ama nasip değilmiş. İnşallah bir sonraki turnuvada şampiyon olacağım, kendime güveniyorum. Üçüncülüğü tattım, sıra birincilikte inşallah."

[Fotoğraf: AA]

"Bundan sonraki süreçte de bu gibi başarıları almayı hedefliyoruz"

Selçuklu Belediyespor Kulübü Antrenörü Mevlüt Aker ise son bir yıldır şampiyonaya hazırlandıklarını söyledi. Aker, sporcularla her zaman en iyi şekilde ilgilenmeye çalıştıklarını anlattı.

"Hazırlık dönemimiz haftanın 6 günü, bazen çift idmanla çok yoğun geçti. Sporcularımız, idmanlar sonunda çeşitli sakatlıklar, zorluklar ve sıkıntılar yaşadı. Bizler elimizden geldiğince sporcularımızın moral ve motivasyonunu yükseltmeye çalıştık. Turnuva öncesi, turnuva dönemi ve sonrasında, Selçuklu Belediyesi de maddi ve manevi destek verdi. Önümüzdeki yıl için tekrar çalışmalara başladık. Bundan sonraki süreçte de bu gibi başarıları almayı hedefliyoruz."