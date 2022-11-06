Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) açıklamasına göre, başkent Tokyo'da gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.

2024 Paris Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan organizasyonda, 52 ülkeden 298 sporcu yarıştı. TBESF Para Badminton Milli Takımı sporcuları, şampiyonayı 3 gümüş madalyayla tamamladı.

Milli sporculardan Emine Seçkin, tekler ve çiftlerde dünya ikincisi oldu. Emine, bireyselde WH2 kategorisinde, çiftlerde partneri Man-Kei To (Belçika) ile WH1-WH2 kategorisinde gümüş madalya elde etti. Halime Yıldız ise bireysel SL3 kategorisinde ikincilik kürsüsünde yer aldı.

TBESF Başkanı Muaz Ergezen, milli sporcuları tebrik etti.

"Sporcularımız, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın düzenlendiği yerde Dünya Şampiyonası'na katıldılar. Böyle anlamı bir yerde 3 final maçına çıkarak büyük bir iş başardılar. İnşallah, önümüzdeki organizasyonlarda toplayacakları puanlarla daha tecrübeli bir şekilde 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda yer alırlar."

Milli takım antrenörü Ahmet Bozdam ise şampiyonanın başarılı geçtiğini vurguladı.

"3 final ve kıl payı kaçan şampiyonluklar sonrası 3 gümüş madalya kazandık. Madalya alamayan sporcularımız ise madalyaya bir maç kala çeyrek finalde elendi. Yoksa en az 7 madalyayla dönebilirdik. Paris yolunda başarılı bir şampiyona oldu. İnşallah daha da iyi olacak."