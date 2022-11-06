Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, Kargı güreşleri ile 2022 sezonunun tamamlandığını belirtti.

"1977 doğumlu Şaban Yılmaz, Ekrem Yavuz, Sermest Bulut, Nadir Takı, Fatih Bakır, Hüseyin Şahinal ve İbrahim Katkıcı, yaş sınırı nedeniyle önümüzdeki sene er meydanlarında güreşemeyecek."

Türkiş, federasyon adına geleneksel güreşlere emeklerinden dolayı başpehlivanlara teşekkür ederek, bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.