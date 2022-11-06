Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ustalardan çayıra veda
[Fotograf: AA]
Yağlı güreşte 2022 sezonunun sona ermesiyle bazı usta isimler, başpehlivanlığa veda etti.
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, Kargı güreşleri ile 2022 sezonunun tamamlandığını belirtti.
"1977 doğumlu Şaban Yılmaz, Ekrem Yavuz, Sermest Bulut, Nadir Takı, Fatih Bakır, Hüseyin Şahinal ve İbrahim Katkıcı, yaş sınırı nedeniyle önümüzdeki sene er meydanlarında güreşemeyecek."
Türkiş, federasyon adına geleneksel güreşlere emeklerinden dolayı başpehlivanlara teşekkür ederek, bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.
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