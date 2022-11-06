Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor Başakşehir'i konuk edecek
[AA arşiv]
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 7 Kasım Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Ligde 11 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgiyle 10 puan toplayan Hatay ekibi, 17. sırada yer alıyor.
Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni ve Christian Atsu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
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