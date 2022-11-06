Uygur atlet, yarışı 2 saat 14 dakika 34 saniyelik derecesiyle birinci sırada tamamlarken Yang Çunlong ikinci, Hı Cie ise üçüncü oldu.

Kadınlarda Şia Yuyu, 2 saat 28 dakika 57 saniye ile ipi göğüslerken Li Yingmey ikinci, Vang Min ise üçüncü sırada yer aldı.

Başkentin merkezindeki Tienanmın Meydanı'nda başlayıp Olimpiyat Parkı'nda noktalanan 42 kilometre 195 metrelik parkurda yaklaşık 30 bin koşucunun yarıştığı bildirildi.

1981'den bu yana düzenlenen Pekin Maratonu, COVID-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında iptal edilmişti.

İki yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen organizasyon sıkı salgın kontrol tedbirleri altında gerçekleştirildi.

Katılımcılardan, yarışa girebilmek için COVID-19 aşılarını ve hatırlama dozunu yaptırmış olmaları, yarıştan bir hafta önce Pekin'de bulunmaları ve 24 saat önce COVID-19 testi yaptırmaları istendi.