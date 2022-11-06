Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkuru, kadınlarda Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa 2 sat 25 dakika 54 saniyelik dereceyle ilk sırada tamamladı.

Etiyopyalı Melesech Tsegaye, 2 saat 29 dakika 1 saniyelik derecesiyle ikinci olurken, aynı ülkeden Ethlemahu Sintayehu ise 2 saat 31 dakika 38 saniyelik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Erkeklerde Kenyalı atlet kazandı

Kenyalı atlet Robert Kipkemboi ise 2 saat 10 dakika 18 saniyelik derecesiyle erkeklerde birinci oldu.

Yarışın hemen ardından Kenyalı atletin 2 saat 9 dakika 37 saniyeyle maratonu parkur rekoru kırarak kazandığı belirtilirken, daha sonra yapılan açıklamada Robert Kipkemboi'nin derecesinin 2 saat 10 dakika ve 18 saniye olduğu ve parkur rekorunun kırılamadığı bildirildi.

Bahreynli Marius Kimutai 2 saat 10 dakika 27 saniyelik derecesiyle ikinci olurken, Kenyalı Sila Kiptoo ise 2 saat 11 dakika 42 saniyelik derecesiyle üçüncülük elde etti.

Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, 2019 yılında 2 saat 9 dakika 44 saniyeyle İstanbul Maratonu'nun rekorunu kırmıştı.

Yaklaşık 30 bin kişi katıldı

8 kilometrelik parkur, renkli görüntülere sahne oldu.

Bazı katılımcıların ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken, bazı katılımcılar da köprüdeki dubaların üzerine çıkarak fotoğraf ve video çekti. Gruplar halinde katılım sağlayan bazı yarışçıların ise grup veya derneklerine ait pankartlar taşıdıkları dikkati çekti.

Her yaş ve kesimden katılımcılar, yazdan kalma sıcak havayı da değerlendirdi. Katılımcılar bazıları yürüyerek bazıları da koşarak, kıta değiştirmenin keyfini yaşadı.

Katılımcılar, 8 kilometrelik parkuru Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inerek Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde tamamladı.