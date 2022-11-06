Milli sporcu Muhammed Furkan Kalender gümüş madalya aldı
Milli eskrimci Muhammed Furkan Kalender, İran'da düzenlenen Gençler Dünya Kupası'nda erkekler kılıç kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Tahran'da gerçekleştirilen organizasyonda başarılı pul müsabakalarının ardından tablo-64'ü maç yapmadan geçen Muhammed Furkan Kalender, tablo-32'de İranlı Danial Valinejad'ı 15-3, tablo-16'da Güney Koreli Gakyeong Kim'i 15-13 yenerek çeyrek finale çıktı.
Çeyrek finalde Güney Koreli Minuk Na'yı 15-10, yarı finalde Özbek Zuhriddin Kodirov'u 15-12 mağlup eden milli sporcu, finalde Güney Koreli Junhyeong Kim'e 15-12 yenilerek organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Tahran'da piste çıkan diğer eskrimciler Kerem Çağlayan 6'ncı, Ahmet Turgut Taflan 7'nci, Tolga Aslan 10'uncu, Adem Doruk Küpeli 17'nci, Alkım Öztürk 19'uncu, Bertuğ Cimo 21'inci, Furkan Yaman 22'nci ve Mustafa Yıldırım 29'uncu sırada yer aldı.
Gençler Dünya Kupası takım müsabakalarıyla sona erecek.
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