İngiltere'de yaz transfer döneminde harcanan paralara dikkat çeken Kloop, yüksek harcamaların başarı getirmeyeceğini söyledi.

Chelsea'nin yaptığı transferleri değerlendiren Klopp, "Birçok oyuncuyla sözleşme imzalıyorlar. Biz onlar gibi olamayız" dedi.

Rakiplerinin transfer politikası hakkında konuşan Alman teknik adam, "Kulüpler, yeni oyuncuları takıma adapte etmek için sahada çok çalışmak zorunda" ifadesini kullandı.

Liverpool'u 30 yıl sonra Premier Lig şampiyonu yapan Jürgen Klopp, "Fazla transfer yapmak avantaj olabilir fakat hızlıca kaynaşırlarsa bir anlamı olur" diye konuştu. Kırmızlar, transfer döneminde sadece Olimpiakos'tan sol bek Konstantinos Tsimikas'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezona da şampiyonluğu hedefleyen Liverpool, perdeyi 12 Eylül'de açacak. Jürgen Klopp'un öğrencileri evinde Leed United'ı konuk edecek.