Eski takım arkadaşı Ronaldo'nun kariyeri için önünde uzun yıllar olduğunu ifade eden Gigs "Ben çok iyi bir kulüpteydim ve 40 yaşına kadar oynadım. Onun da o yaşlara kadar oynayacağını düşünüyorum'' dedi.

Gallerli futbol adamı, Portekizli futbolcunun azmine de dikkat çekti.

Gigs, "Onun bu kadar gol atacağını öngöremezdiniz. Ronaldo sizi daima heyecanlandırır ve hep spor salonunda daha fazla ne kadar iyi olabileceğini düşünür" dedi.

1987 yılında altyapısına girdiği Manchester United'da uzun yıllar forma giyen Ryan Giggs, kariyeri boyunca başka bir kulüpte görev yapmadı.

2014 yılında 40 yaşındayken kariyerini noktalayan Giggs, bu süreçte bine yakın maçta süre aldı.