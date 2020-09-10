Etebo’nun ardından orta sahaya bir transfer daha yapmak isteyen sarı kırmızılılar, milli futbolcunun kulübü Celta Vigo ile pazarlıklarına devam ediyor.

İspanyol ekibi kiralama ücretinde 2 milyon euronun altına inmeyince, Galatasaray da transferde plan değiştirdi.

Kasasında şu anda Maicon’un satışı ve Mustafa Kapı’nın yetiştirme bedelinden dolayı para bulunan sarı kırmızılılar, bu transferde hamlelerini dikkatli yapmak istiyor. Galatasaray, teknik heyetin çok istediği Okay için Celta Vigo’ya yeni bir öneri sundu. Sarı kırmızılıların, İspanyol ekibine zorunlu satın alma opsiyonlu teklif ilettiği öğrenildi.

Galatasaray’ın Okay’ı kadrosuna katmak adına bu sezon için 1.5 milyon euro kiralama ücreti ile birlikte, 4 milyon avroluk zorunlu satın alma teklifi yaptığı kaydedildi.

Sezon sonunda Finansal Fair Play etkisinden çıkmayı hedefleyen yönetim, böylelikle 5.5 milyon euro bonservis bedeli ile Okay’ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

İspanyol ekibinin Okay Yokuşlu'yu bonservisi ile satmaya sıcak baktığı belirtilirken, sarı kırmızılıların Celta Vigo’dan cevap beklediği belirtildi.