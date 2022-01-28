4-20 Şubat'ta düzenlenecek 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için geri sayıma geçildi. Kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metrede yarışacak Furkan Akar, bu branşta Türkiye'yi oyunlarda temsil edecek ilk sporcu olacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir ve milli sporcu Furkan Akar, olimpiyatlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özdemir, Furkan Akar'ın kısa kulvar sürat pateninde aldığı kotayla Türk spor tarihine geçtiğini vurguladı. Özdemir, kota süreci hakkında bilgi verdi.

"Çin, Japonya, Macaristan ve Hollanda'da düzenlenen dört Dünya Kupası'nda olimpik mesafe olan 500, 1000, 1500 metre bireysel ile 5000 metre bayrak yarışmalarında kota alabilmek için short track olimpik kadro sporcularımız kıyası mücadele vermişlerdir. Bu zorlu sürecin ardından sporcumuz Furkan Akar, ülkemize kısa kulvar sürat pateni branşında kota getiren ilk sporcumuz olmuştur."

Fransa Olimpik Takımı ile hazırlandı

Özdemir, Furkan'ın iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini dile getirdi.

"Hollanda'da düzenlenen son Dünya Kupası'nın ardından kota alarak ülkeye dönen sporcumuz, resmi sonuçlar yayınlandıktan sonra Fransa Olimpik Takımı ile olimpiyat hazırlıklarını yapmak üzere bu ülkeye gitti. 24 Ocak'ta Erzurum'a dönen sporcumuz, bugün olimpiyatlar için Çin'e gidecek. Bu branşta elde edilen ilk olimpiyat kotası olması sebebiyle çok mutlu ve gururluyuz. Sporcumuz Furkan Akar, olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecektir. Furkan Akar aynı zamanda Bosna Hersek'te düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2019) kısa kulvar sürat pateni branşında gümüş ve bronz olmak üzere iki madalya kazanarak, hem federasyonumuza hem de ülkemize yine spor tarihimizde bir ilk olma onurunu yaşatmıştır."

[Fotoğraf: AA]

Furkan: Madalya için erken olabilir ama imkansız değil

Milli sporcu Furkan Akar, yaşadığı mutluluk ve gururu dile getirdi. 2002 doğumlu Furkan, başta ailesi ve federasyon olmak üzere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

"Türkiye'de bu başarının kahramanı olmak bambaşka bir duygu. Kotayı aldıktan sonra gerçekten yeni bir adım attım. Bugün Çin'e geçeceğim. Orada antrenmanlarıma başlayacağım. 5 Şubat'ta yarışmam var. Ülkemi en iyi şeklide temsil etmek istiyorum. Güzel sonuçlarla ülkeme, memleketim Erzurum'a geri dönmek istiyorum."

Furkan Akar, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 7 sporcunun temsil edeceğini hatırlattı.

"Madalya için biraz erken olabilir ama imkansız diye bir şey yok. Şans bizden yanaysa neden olmasın. 7 sporcuyla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için yarışacağız. Umarım güzel sonuçlar elde ederiz."

[Fotoğraf: AA]

EYOF 2019 ve Avrupa kupa finallerinde madalya aldığını hatırlatan milli sporcu, Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesinin, Hollanda'da düzenlenen kota yarışmasında elde ettiği 17'ncilik olduğunu aktardı.

Furkan, sürat patenine başlama hikayesini anlattı.

"Bu sporu önceden ağabeyim Burak Akar yapıyordu. Kendisi şu an yardımcı antrenörüm. Sürat patenine ağabeyim sayesinde başladım. Ağabeyim beni antrenmanı izlemeye götürdü, hocayla görüştük. Böylece bu branşta kariyerim başladı."