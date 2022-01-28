Salih Uçan resmen Başakşehir'de
Medipol Başakşehir, Beşiktaş'tan Salih Uçan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
"Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Salih Uçan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
https://t.co/aflIIpxD6a pic.twitter.com/yR3ifqutJh— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 28, 2022
Beşiktaş da Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralandığını duyurdu.
"Profesyonel futbolcularımızdan Salih Uçan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar M. Başakşehir’e geçici transfer olmuştur. Salih Uçan’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Salih Uçan, M. Başakşehir’e Geçici Transfer Oldu— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 28, 2022
https://t.co/JD06rLk97R pic.twitter.com/oXZCGY4xWo
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