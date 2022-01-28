Dünya Kupası Güney Amerika Eleme Grubu 15. haftasında Ekvador ile Brezilya karşı karşıya geldi. Estadio Rodrigo Paz Delgado Stadı’nda oynanan maçta baştan sona yaşananlar geceye damga vurdu.

VAR kararıyla 2 kez penaltı ve kırmızı karttan vazgeçilen mücadele, 1-1 sona erdi.

Büyük heyecana sahne olan maçta Brezilya 6. dakikada öne geçerken, 15. dakikada Ekvador’dan Dominguez kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

20. dakikada ise Brezilya’dan Emerson Royal, gördüğü ikinci sarı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

[Fotoğraf: Reuters]

Hakem iki kez kaleci Alisson'a kırmızı kart gösterdi, iki karar da VAR'dan döndü

Maçta dakikalar 31’i gösterdiğinde ise "Sambacılar"ın kalecisi Alisson Becker, Fenerbahçeli Valencia’ya yaptığı hareket sonrası hakem Wilmar Roldan tarafından kırmızı kart gördü ve bir de penaltı kararı çıktı.

Ancak VAR incelemesinin ardından Kolombiyalı hakem, her iki kararını da iptal etti. Alisson’un kartı sarıya dönerken, ilk yarı 1-0 Brezilya üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Ekvador gol bulmak adına rakip kaleye yüklendi. Dakika 75'i gösterirken Ekvator, Felix Torres ile eşitliği sağladı. 1-1

[Fotoğraf: Reuters]

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Brezilya kalecisi Alisson, bu kez Preciado’ya yaptığı hareket nedeniyle penaltıya sebebiyet verdi. Mücadelenin hakemi Roldan, bu pozisyonda kaleci Alisson'a bir kez daha kırmızı kart gösterdi.

VAR incelemesiyle bu karar da iptal edildi. 90 dakika, 1-1 sona erdi.

Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Brezilya puanını 36 yaptı. Puanını 24'e çıkaran Ekvador ise 2022 Dünya Kupası'na katılma umutlarını arttırdı.

Arjantin, Şili'yi, Uruguay ise Paraguay'ı yendi

Arjantin deplasmanda Şili'yi 2-1 yenmeyi başardı. Arjantin, 9. dakikada Angel Di Maria'nın golüyle öne geçti. Şili, 20. dakikada Benjamin Brereton ile beraberliği yakaladı. 34. dakikada Lautaro Martinez takımını tekrar öne geçirdi ve maçta bu sonuçla sona erdi.

Uruguay ise Paraguay'ı deplasmanda 1-0 yenerek ilk dört içinde yer alabilmek adına önemli bir galibiyet aldı. Uruguay'ın golü 50. dakikada Luis Suarez'den geldi.

Grupta 36 puanlı lider Brezilya'nın ardından Arjantin 32, Ekvador 24, Uruguay 19 ve Kolombiya 17 puanla ilk 5 içinde yer alıyor.

Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4'e girecek ekipler, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 5. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.