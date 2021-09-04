Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda gösterdikleri başarılı performansın ardından Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi olan Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda, gösterdikleri başarılı performansın ardından Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi olan #FileninSultanları’nı yürekten kutluyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 4, 2021