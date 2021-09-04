Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 20:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’da oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
"CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Millî Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları’na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum."
CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Millî Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 4, 2021
Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları’na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum.
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