Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Mücadele TRT 1 ve trtizle.com'dan canlı yayınlandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan maça iyi başlayan milliler, set boyunca üstün bir oyun ortaya koydu.
Tuğba, Ebrar, Eda, Hande ve Zehra ile skor üreten ay-yıldızlı ekip, seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti.
İLK SET BİZİM!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2021
Set sonucu: Türkiye 25 - 20 Hollanda #FileninSultanları pic.twitter.com/WE4RFSt14t
Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Hollanda 6-4 üstünlük kurdu. Oyuna ağırlığını koyan "Filenin Sultanları" yakaladığı 5-0'lık seriyle 9-6 öne geçti.
Etkili oyununu sürdüren milliler, seti 25-19 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.
SON BİR SET DAHA! HAYDİ KIZLAR— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2021
Set sonucu: Türkiye 25 - 19 Hollanda #FileninSultanları pic.twitter.com/FYqhLtloPv
Üçüncü sete iyi başlayan taraf Hollanda oldu. Uzun süre geride olan A Milli Takım, rakibini 20-20'de yakaladı.
Son bölümü daha iyi oynayan ay-yıldızlılar, seti 25-23, maçı da 3-0 aldı. Milliler, bu skorla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
#FileninSultanları Avrupa üçüncüsü!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2021
Yaşattığınız tüm duygular için teşekkürler! pic.twitter.com/vjKnCpK8U2
Hande Baladın ve Ebrar Karakurt 13'er, Zehra Güneş 9, Eda Erdem Dündar 8, Tuğba Şenoğlu 5, Cansu Özbay ile Meliha İsmailoğlu 3'er, Meryem Boz ise 2 sayı alarak galibiyete katkı sundu.
Yarı finalde Hollanda'yı 3-1 yenen İtalya, TSİ 21.00'de başlayacak final karşılaşmasında Sırbistan ile altın madalya mücadelesi verecek.
Salon: Stark Arena
Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), David Fernandez Fuentes (İspanya)
Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal)
Hollanda: Buijs, Timmerman, Plak, Daalderop, Lohuis, Bongaerts (Schoot, Dambrink, Baijens, Grothues, Dijkema, Jasper)
Setler: 25-20, 25-19, 25-23
Süre: 84 dakika (26, 27, 31)