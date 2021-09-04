Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan maça iyi başlayan milliler, set boyunca üstün bir oyun ortaya koydu.

Tuğba, Ebrar, Eda, Hande ve Zehra ile skor üreten ay-yıldızlı ekip, seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti.

İLK SET BİZİM!



Set sonucu: Türkiye 25 - 20 Hollanda #FileninSultanları pic.twitter.com/WE4RFSt14t — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2021

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Hollanda 6-4 üstünlük kurdu. Oyuna ağırlığını koyan "Filenin Sultanları" yakaladığı 5-0'lık seriyle 9-6 öne geçti.

Etkili oyununu sürdüren milliler, seti 25-19 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.

SON BİR SET DAHA! HAYDİ KIZLAR



Set sonucu: Türkiye 25 - 19 Hollanda #FileninSultanları pic.twitter.com/FYqhLtloPv — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2021

Üçüncü sete iyi başlayan taraf Hollanda oldu. Uzun süre geride olan A Milli Takım, rakibini 20-20'de yakaladı.

Son bölümü daha iyi oynayan ay-yıldızlılar, seti 25-23, maçı da 3-0 aldı. Milliler, bu skorla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

#FileninSultanları Avrupa üçüncüsü!



Yaşattığınız tüm duygular için teşekkürler! pic.twitter.com/vjKnCpK8U2 — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2021

Hande Baladın ve Ebrar Karakurt 13'er, Zehra Güneş 9, Eda Erdem Dündar 8, Tuğba Şenoğlu 5, Cansu Özbay ile Meliha İsmailoğlu 3'er, Meryem Boz ise 2 sayı alarak galibiyete katkı sundu.

Yarı finalde Hollanda'yı 3-1 yenen İtalya, TSİ 21.00'de başlayacak final karşılaşmasında Sırbistan ile altın madalya mücadelesi verecek.

Salon: Stark Arena

Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), David Fernandez Fuentes (İspanya)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal)

Hollanda: Buijs, Timmerman, Plak, Daalderop, Lohuis, Bongaerts (Schoot, Dambrink, Baijens, Grothues, Dijkema, Jasper)

Setler: 25-20, 25-19, 25-23

Süre: 84 dakika (26, 27, 31)