Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda şampiyon belli oldu
Afyonkarahisar'daki Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı kapsamında düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın kazananları belli oldu.
Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası mücadelesinin ikinci yarışı yapıldı.
Yarışta birinciliği Courtney Duncan, ikinciliği Kiara Fontanesi, üçüncülüğü Nancy Ven De Ven elde etti.
Yarışların ardından ödül töreninde kazananlara kupaları verildi.
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