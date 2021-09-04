Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda EMX Open mücadelesinin ikinci yarışı yapıldı.

Yarışta birinciliği İtalyan Davide de Bortoli, ikinciliği Polonyalı Tomazs Wysocki ve üçüncülüğü İtalyan Simone Croci elde etti.

Yarışların ardından ödül töreninde kazananlara kupaları verildi. Ödül törenine Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da katıldı.