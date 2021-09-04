TRT 1 ve trtizle.com'dan yayınlanan maçı, milli takım ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı kazandı.

Milli takım, bu maçın ardından 11 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Grupta oynadığı 5 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer aldı.

4. dakikada milli takım Enes Ünal'ın kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

54. dakikada Halil Dervişoğlu milli takımı 1-0 öne geçirdi.

GOOL! Halil Dervişoğlu tavana astı!!! pic.twitter.com/rzIn1lpFCl — TRT Spor (@trtspor) September 4, 2021

65. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun şık golüyle milliler farkı 2'ye çıkardı.

GOOL! HAKAN ÇALHANOĞLU!! Uzaklardan harika vurdu farkı ikiye çıkardık... #GIBTUR pic.twitter.com/dR2LhlBq7c — TRT Spor (@trtspor) September 4, 2021

83. dakikada Kenan Karaman millilerin üçüncü golünü kaydetti.

Türkiye'nin Cebelitarık ile oynadığı karşılaşmada 5 bin kişilik Victoria Stadı'nda tribünlerde 2 bin taraftar yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir mücadeleyi, yönetim kurulu üyeleriyle izledi.

Öta yandan dakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı ile cezalı Burak Yılmaz maç kadrosunda yer almadı.

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi.

Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü maç da 2-2 berabere bitti.

Grubun diğer maçında Norveç, deplasmanda Letonya'yı 2-0 yendi. Öte yandan saat 21.45'te başlayan diğer maçta ise Hollanda, Karadağ'ı 4-0 yendi.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PENALTI - 2. dakikada Kaan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Efecan, ceza sahasında yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI - 4. dakikada Enes Ünal'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Coeling gole izin vermedi.

12. dakikada ay-yıldızlı ekip sol kanattan Orkun ile korneri kullandı. Arka direğe doğru gelen topu altı pas içinde Kaan Ayhan kafasıyla içeriye çevirdi, boşta kalan topa Mert Müldür yakın mesafeden sert vurdu, kaleci Coleing ayağıyla golü engelledi.

43. dakikada Cebelitarık kalecisi Coleing'in uzun vuruşunda topu Çağlar'dan kapan De Barr, ceza sahasına doğru ilerledi. De Barr, ceza sahasına girer girmez yerden şutunu attı kaleci Uğurcan iki hamlede topu kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Cebelitarık gole çok yaklaştı. De Barr'ın ceza yayı üstünden şutunda kaleci Uğurcan'ın da parmaklarının ucuna da değen top yan direkten döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

GOL - 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza sahasına sokulan Halil, sol çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

GOL - 65. dakikada Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası dışından sağ ayağıyla harika bir vuruş yaptı ve topu köşeden ağlara gönderdi. 0-2

68. dakikada ay-yıldızlı ekibin gelişen atağında Yusuf'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kenan, açısını düzeltip yerden şutunu attı, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

78. dakikada Cebelitarık gole yaklaştı. Pons'un sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Chipolina kafayı vurdu, Uğurcan yattı ve topu köşeden çıkardı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

GOL - 83. dakikada Mert'in sağ kanattan ortasında topu kontrol eden Kenan Karaman'ın dönerek vuruşunda top ağlara gitti. 0-3

89. dakikada Halil Dervişoğlu'nun kaptığı topu Yusuf Yazıcı rakip ceza sahasına giren Hakan Çalhanoğlu'na gönderdi. Hakan dar açıdan aşırtma bir vuruş yaptı, yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Müsabaka ay-yıldızlı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Victoria

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)

Cebelitarık: Coeling, Britto (Dk. 34 Alain Pons), Chipolina, Mouelhi, Torrilla, Wiseman, Sergeant, Valarino, De Barr, Hernandez (Dk. 69 James Coombes), Ronan.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mehmet Zeki Çelik (Dk. 46 Hakan Çalhanoğlu), Çağlar Söyüncü (Dk. 81 Rıdvan Yılmaz), Kaan Ayhan, Mert Müldür, Taylan Antalyalı (Dk. 46 Kenan Karaman), Efecan Karaca, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 69 Merih Demiral), Enes Ünal (Dk. 46 Halil Dervişoğlu).

Sarı kartlar: Dk. 2 Ethan Britto, Dk. 36 Andre Tjay De Barr (Cebelitarık), Dk. 17 Orkun Kökçü (Türkiye)

Goller: Dk 54 Halil Dervişoğlu, Dk. 65 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 83 Kenan Karaman (Türkiye)