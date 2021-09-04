Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genç milli eskrimci Yalgın Yeter Ukrayna’da şampiyon oldu
Genç milli eskrimci Yalgın Yeter, Ukrayna'da düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Epe Turnuvası’nda altın madalya elde etti.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Yalgın Yeter, Ukrayna Eskrim Federasyonu tarafından Uzhgorod kentindeki organizasyonu birinci sırada tamamladı.
92 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada mücadele eden genç eskrimci Çınar Öğüt 12'nci, Ali Mustafa Seçik ise 17. oldu.
Ukrayna Eskrim Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 92 sporcunun katıldığı turnuvada mücadele eden Çınar Öğüt 12., Ali Mustafa Seçik ise organizasyonu 17. sırada tamamladı.— ????????Türkiye Eskrim Federasyonu???????? (@TurkiyeEskrimF) September 4, 2021
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