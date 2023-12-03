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Spor
TRT HABER/AA 03.12.2023 14:53

Kayserispor yenilmezlik serisini 6'ya çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor’a 1-0 mağlup oldu. Galibiyeti getiren golü 88. dakikada Stephane Bahoken attı.

Kayserispor yenilmezlik serisini 6'ya çıkardı
[Fotograf: AA]

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetti.

Kayserispor, Trabzonspor deplasmanda 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekibin golünü 88. dakikada Stephane Bahoken attı.

Kayserispor Recep Uçar yönetiminde gösterdiği başarılı performansını Trabzonspor karşısında da sürdürdü.

6 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar, bu süreçte 5 galibiyet ve 1 de beraberlik aldı. Puanını 26 çıkaran Kayseri temsilcisi, maç fazlasıyla ligde 3. sıraya yükseldi.

Trabzonspor ise Avcı yönetiminde ilk yenilgisini aldı. 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi olan bordo-mavililer, 23 puanla 6. sıraya geriledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

21. dakikada Pepe, sağ taratan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topa gelişine vuran Vısca'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'in sağından dışarıya çıktı.

40.dakikada Visca'nın sol taraftan ortasında arka direkte Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

44.dakikada ceza sahası içinde Kemen'in Onuachu'yu düşürmesi sonucu hakem Ümit Öztürk penaltı noktasına gösterdi. VAR'dan gelen karar sonrası pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

54. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

66. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

GOL - 88. dakikada Gökhan Sazdağ'ın sağ taraftan ortasında ön direkte Bahoken'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Trabzonspor sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Kourmpelis dk. 64), Abdulkadir Ömür (Umut Güneş dk. 78), Visca (Enis Destan dk.64), Trezeguet (Teklic dk. 78), Pepe (Bakasetas dk. 38), Onuachu

Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole (Uzodimma dk. 59), Ali Karimi, Ramazan Civelek (Arif Kocaman dk. 70) Cardoso (Bahoken dk. 82), Kemen (Carlos Mane dk. 70), Aylton, Thiam

Gol: Bahoken (dk. 88) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Kemen (Kayserispor), Kourmpelis, Teklic (Trabzonspor)

Stat: Papara Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Akıncık

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