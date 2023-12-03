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Spor
AA 03.12.2023 14:40

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda organizasyon sıkıntıları yaşanıyor

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, olağanüstü seçimli genel kurulun yapıldığı BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nin önünde kalabalık oluşmasını eleştirerek, oy kullanmayı bekleyen kongre üyelerinden sabırlı olmalarını istedi.

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda organizasyon sıkıntıları yaşanıyor

Arat, oy verme işleminin devam ettiği kongrede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün tarihi kongrelerinden birini yaşadığını vurguladı.

"23 yıllık düzenin bu nedenle son bulması lazım. Beşiktaş camiasına bunu layık görenler, burayı yönetemezler. Beşiktaş camiası bu şekilde beklemeyi hak etmiyor. Herkes sabırlı olsun. Dışarıda 1,5 kilometreye uzanan kuyruklar var. Sakın bırakıp gitmeyin. Zaten istenen buydu. Lütfen mücadele edin. Biraz daha bekleyin. Çok haklısınız ama bir daha Beşiktaş'ta böyle bir şey olmayacak. Dün bu yönetimi alkışlayanlar şimdi ne diyecekler? Bekleyin, oyunuzu kullanın. Sakın geri dönmeyin."

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda organizasyon sıkıntıları yaşanıyor

Arat, salonun önünde bulunan bariyerlerin uzatılması gerektiğini belirtti.

"Bariyerlerden içeriye girenler saat 17.00'yi geçse bile oy kullanma hakkına sahip. Böyle bir düzen olamaz. Beşiktaşlılar bu davadan vazgeçmesin. Biz bu işi değiştirmeye geldik. En önemli neden de bu işte. Kapıdaki yığılmayı düzeltirsek 10 binin çok üzerinde katılım bekliyoruz. İnsanlar bu muameleyi hak etmiyorlar. Yazık."

"Bugüne kadar gördüğüm en kötü organizasyon"

Siyah-beyazlı kulübün diğer başkan adayı Serdal Adalı da rakibi gibi salonun önünde uzun kuyruklar oluşmasına eleştiride bulunarak, "Bu seçim, bugüne kadar gördüğüm en kötü organizasyon." dedi.

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda organizasyon sıkıntıları yaşanıyor

Kongre üyelerine seslenen Adalı, "Bir organizasyon bozukluğu var. Bunun farkındayız. Bu seçimi stadımızda yapabilirdik. Başka daha geniş bir alanda da yapabilirdik. Genel kurul üyelerimizin biraz daha sabırlı olmalarını rica ediyorum. Beşiktaş için çok önemli bir seçim. Mevcut durumdan dolayı bırakıp gidilecek kadar basit bir seçim değil. Herkesten biraz daha sabır rica ediyorum. Kısa süre sonra bir rahatlık olacaktır. Bu seçim, bugüne kadar gördüğüm en kötü organizasyon. Oy kullanmak için gelip dışarıda kalan arkadaşlarımız var. Geri dönen arkadaşlarımız var. Güvenlik arkadaşlarımız ile görüşüyoruz. Bizim başkanlığımız döneminde organizasyonlarımızı statta veya başka bir yerde yapacağız. Bu durum bizim son rezilliğimiz olacak. Tüm genel kurul üyelerimizden de özür diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Serdal Adalı, kongreye yaklaşık 11 bin katılım beklediklerini aktararak, "Herkesin kulübüne sahip çıkmak için gelip oyunu kullanmaya niyetli olduğunu görüyorum. İnşallah sahip de çıkacak." şeklinde görüş belirtti.

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