Kasımpaşa Gaziantep FK'yı mağlup etti

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayan müsabakayı hakem Burak Şeker yönetti.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 4-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kasımpaşa'nın galibiyet golleri 3. dakikada Aytaç Kara, 16 ve 31. dakikalarda Ben Ouanes ve 82. dakikada Mamadou Fall'dan geldi.

Gaziantep FK'nın gollerini ise 52. dakikada Mustafa Eskihellaç ve 53. dakikada Lazar Markovic kaydetti.

Kasımpaşa, 6. galibiyetini alırken puanını 21'e yükseltti.

Gaziantep FK ise 9. mağlubiyetini aldı ve 15 puanını bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

KAŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 3. dakikada Fall’un pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Yasin Özcan, Aytaç Kara’nın önüne pasını attı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Aytaç Kara, topla birlikte ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Florin Nita’nın bacakları arasından ağlara gönderdi. 1-0

GOL - 16. dakikada sol taraftan paslaşarak kullanılan kornerde Aytaç Kara’nın pasında Hajradinovic ceza sahasına ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Omeruo’nun indirdiği topta penaltı noktası üzerinde Ben Ouanes’in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-0

GOL - 31. dakikada Fall’un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Hajradinovic’in yaptığı ortada penaltı noktası sağ tarafında Ben Ouanes’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

36. dakikada ceza yayının gerisinden Maxim’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çaprazında Djilobodji’nin kafa vuruşunda kaleci Gianniotis’in müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

45. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın sol taraftan yaptığı ortada altıpasın gerisinde Furkan Soyalp, kaleci Gianniotis’in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Burak Şeker, direkt penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Maxim’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten dışarıya gitti.

[Fotoğraf: AA]

Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa’nın 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

GOL - 52. dakikada sağdan topu süren Markovic, pasını ceza sahasına hareketlenen Mustafa Eskihellaç'a aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.

GOL - 53. dakikada Maxim'in pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Draguş, meşin yuvarlağı Markovic'e aktardı. Bu oyuncunun altıpas çizisi önünde yaptığı vuruşu Kasımpaşalı Winck, çizgiden çıkardı. Savunmadan dönen topu kaleye gönderen Markovic, aradaki farkı 1'e indirdi: 3-2.

76. dakikada sağ kanatta rakibinden sıyrılan Fall, ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Hajradinovic'e pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşu sonrası kaleci Nita meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu kontrol eden Aytaç Kara, ceza sahası içine hareketlenen Da Costa'ya pasını verdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak, üst direğe de çarpıp auta çıktı.

GOL - 82. dakikada Ben Ouanes pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Da Costa, bekletmeden meşin yuvarlağı Fall'a aktardı. Bu oyuncunun altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşla aradaki fark yeniden ikiye çıktı: 4-2.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan (Dk. 72 Duhan Aksu), Saddiki (Dk. 72 Gökhan Gül), Aytaç Kara, Ben Ouanes (Dk. 90+3 Erdem Çetinkaya), Hajradinovic, Fall (Dk. 90 Gomis), Ngoy (Dk. 72 Da Costa)

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), N'Koulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp (Dk. 46 Mirza Cihan), Jevtovic, Maxim (Dk. 80 Riascos), Morais, Draguş (Dk. 72 Ajeti), Gradel (Dk. 46 Markovic)

Goller: Dk. 3 Aytaç Kara, Dk. 17 ve Dk. 31 Ben Ouanes, Dk. 82 Fall (Kasımpaşa), Dk. 52 Mustafa Eskihellaç, Dk. 53 Markovic (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 9 Ben Ouanes, Dk. 18 Saddiki, Dk. 29 Hajradinovic, Dk. 45+1 Sadık Çiftpınar, Dk. 78 Winck (Kasımpaşa), Dk. 23 Jevtovic, Dk. 45+1 Gradel, 45+4 Furkan Soyalp, Dk. 85 Mustafa Eskihellaç, Dk 90+1 Markovic (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Kenneth Omeruo (Kasımpaşa)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın



